Enflasyon ocakta % 64.86’ya çıktı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 6.7 arttı. Aylık bazda 5 ayın en yüksek fiyat artışı yaşanırken, yıllık enflasyon ise yüzde 64.86 ile 14 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre ocakta aylık bazda en yüksek artış yüzde 17.86 ile sağlık grubunda gerçekleşirken, giyim ve ayakkabıda yüzde 1.61 düşüş yaşandı. Yıllık bazda en yüksek enflasyon yüzde 92.27 ile lokanta ve otellerde gözlenirken, en düşük yıllık artış ise yüzde 40.62 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Ürün bazında en hızlı düşüş yüzde 4.19 ile çocuk giyiminde, en yüksek artış ise yüzde 30.43 ile havayolu yolcu taşımacılığında yaşandı.Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 54.72 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 54.72 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 53.86 olmuştu. Öte yandan TÜİK enflasyon sepetini güncelledi. Bu yıl 28 bin 852 iş yeri ve 5 bin 246 konuttan (kira) 406 madde, 913 madde çeşidi için her ay yaklaşık 608 bin 594 fiyat derlenecek. Sepete yeni giren maddeler votka, kadın montu, düğün, nişan ve benzeri toplantılar için salon kirası iken sepetten çıkan tek madde çocuk ayakkabısı (deri veya suni deri) oldu.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükseldi. Şubat'tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir" dedi.