Enflasyon şubatta % 67.07’ye çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Şubatta Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 4.53 artarken, yıllık enflasyon yüzde 67.07'ye yükseldi. Yılın ilk iki ayında gerçekleşen enflasyon yüzde 11.54 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise şubatta yüzde 3.74 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47.29 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 55.91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 45.71 arttı. Şubatta en yüksek artış yüzde 12.76 ile eğitim ve yüzde 8.25 ile gıda grubunda görüldü. En düşük artış ise yüzde 0.20 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Yıllık enflasyonun en yüksek olduğu grup yüzde 94.78 ile lokanta ve oteller ile yüzde 91.84 ile eğitim, geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup ise yüzde 43.44 ile giyim ve ayakkabı oldu.