Enflasyonda düşüş için gerekli adımlar atılacak

28 Mayısseçim zaferinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 yıllık yeni döneminin yol haritası ortaya çıkmaya başladı. "Güçlü kadro, güçlü ekonomik program, güçlü bir ekonomi yönetimi" denilerek yola çıkılacak. Tüm aktörlerle istişare edilerek yola devam edilecek. Dünyanın ve Türkiye'nin değişen şartlarını dikkate alarak bazı güncellemelerle ekonomik eylem planı devam edecek. Programa seçimde vatandaşlara verilen sözler dahil edilecek.Karadeniz gazının devreye girmesi, dünyada da emtia fiyatlarının düşmesi olumlu etkiler yaratacak. Ayrıca konut, kentsel dönüşüm konusundaki kampanyalar devreye girecek. Enerji, konut ve gıda gibi enflasyonu artıran ve halkın ekonomisini doğrudan etkileyen alanlara ilişkin adımlar atılacak. Gıda güvenliğinde kırsalda nüfusu tutmak için adımlar atılacak. Özellikle gençlerin tarımda kalmasını sağlayacak uygulamalar yapılacak, uygun koşullu krediler verilecek. Veriye dayalı olmayan bilgilerle uluslararası alanda algılar oluşturuluyor. Türkiye'nin yurtdışındaki imajına yönelik algıları, karalamaları ortadan kaldırmaya dönük çalışmalar yapılacak. 2023'ün ikinci yarısında cari açıkta daha hızlı bir düşüş bekleniyor. Reel döviz kurunda çok ciddi bir dalgalanma ise beklenmiyor.