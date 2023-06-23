Enflasyonla mücadele için tüm ekiplerimiz kolları sıvadı

TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, önceki günkü faiz artırım kararının ardından dün banka genel müdürleriyle İstanbul'da bir araya geldi. Toplantı İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapıldı. Erkan, yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ile birlikte açıklamalarda bulundu. Erkan, "Bankacılık sektörümüzle bir araya geldik, çok verimli bir görüşme oldu. Bize sorunlarını ve makro ihtiyati çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini belirttiler. Şundan eminim ki hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır ve bunu istikrarlı ve kararlı bir şekilde hedefe yönelik bir şekilde yapacağımızdan eminim. Bunun için de fiyat istikrarı finansal istikrar için çok önemli. Hem fiyat istikrarı hem de finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz" dedi.Alpaslan Çakar ise, "Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Bey teşrif etmişlerdi. Orada da çok güzel bir toplantı olmuştu. Bugün de başkanımız henüz çok kısa süre olmasına rağmen geldiler. Herkes tek tek görüşlerini söyledi. Hepimizin temel amacı daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, daha fazla üretim, daha fazla finansal istikrar ve rasyonel yönetim. İnsanımızın toplumsal refahının artması konusu önemli. Bunları çok iyi çalıştık, çok yapıcı, çok verimli, çok sıcak bir ortamda geçen toplantı oldu. Aynı iş birliğini devam ettiriyor olacağız. İnşallah hep beraber daha iyi, daha güzel sonuçlara varmış olacağız" diye konuştu.Hazineve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarının, kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflediğini belirterek, "Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız" dedi. Bakan Şimşek, İstanbul'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şimşek, yaptığı değerlendirmede, "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankası'nın dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir" ifadesini kullandı.