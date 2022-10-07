Enflasyonu kalıcı olarak yeneceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hem vatandaşın yanında olduklarını hem de yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "2020'de dünya ekonomisi daralırken, biz yüzde 1.9 büyüdük. 2021 yılındaysa ekonomimiz yüzde 11.4 büyüdü ve son 50 yılın en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Böylece, ülkemiz birçok yüksek gelirli ülkenin oranlarını da ikiye katladı" dedi.Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni tasarlarken durgunluk ve yüksek işsizlik sorunlarıyla tekrar karşılaşmamak için üretim ve istihdamı öncelediklerini söyledi. Nebati, "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde, ülkemizde uyguladığımız ekonomi politikalarının, gelişmekte olan diğer ülkeler için de model teşkil edebileceğini çok sayıda zirve katılımcısı ayrı ayrı vurguladı" diye konuştu.İhracatta 2021'de yüzde 33 artışla Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını hatırlatan Nebati, "Böylece, Türkiye, küresel ölçekte ilk 30 büyük ihracatçı ülke içinde ihracatını en çok artıran 6. ülke oldu. Toplam istihdamımızı salgın dönemine kıyasla yaklaşık 5.3 milyon kişilik artışla temmuz ayı itibarıyla yaklaşık 30.6 milyon kişiye çıkardık. Bu istihdam sayısı da Cumhuriyet tarihimizde yine bir rekor anlamına geliyor" açıklamasında bulundu. Bakan Nebati, enflasyonla mücadelede ekonomi politikasının tüm araçlarını en etkin şekilde kullanacaklarını söyleyerek, "Ülkemizde enflasyonu kalıcı olarak yine beraberce yeneceğiz. Bizim önceliğimiz; üretim ve istihdam. Ancak hedeflediğimiz sürdürebilir üretim için fiyat istikrarının yanında üretimin hem teknoloji yoğun hem de iklim dostu olması gerek" diye konuştu.HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, 2.5 milyar dolar tutarında 3 yıl 1 ay vadeli kira sertifikası ihraç etti. Kira sertifikasının kira oranı yüzde 9.758, getiri oranı ise yüzde 9.750 (Mid Swap+545,5 baz puan) oldu. İhraç tutarı 13 Ekim 2022'de hesaplara geçecek. İhraca, yaklaşık 160 yatırımcı, ihraç tutarının 2 katından fazla talep gösterdi. Kira sertifikasının yüzde 57'si Orta Doğu, yüzde 21'i Türkiye, yüzde 8'i ABD, yüzde 7'si Avrupa, yüzde 6'sı Birleşik Krallık ve yüzde 1'i Asya ülkelerindeki yatırımcılara satıldı. Bu kira sertifikası ihracıyla birlikte 2022 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 7.5 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.