Enflasyonun iki katı kazandırdık

Katılım sigortacılığında 2021 en hareketli yıllarından birini yaşadı. Sektördeki yüksek büyüme oranlarını A Para'da Güvenli Hayat programına değerlendiren Katılım Emeklilik
Genel Müdürü Ayhan Sincek, yönetilen fon dağılımında ise altın fonlarının ön plana çıktığını vurguladı. Sincek, "İlk 6 ayda yüzde 75 altın fonunda. Sektörde geçen sene ortalama getiri 22 civarındaydı, katılım tarafında ise yüzde 32'ydi. Enflasyona kıyasla getiride pozitif ayrışma vardı. Bu yıl tabii hem altın tarafında hem de borsamızda yükseliş var. Onunla birlikte aradaki makas kapandı. Ama yine de enflasyonun iki katı kadar kazandırdık sektör olarak. Özellikle bu yıl fevkalade bir performansı var getiri anlamında. Getiri olarak yüzde 45'lerden bahsediyoruz. Büyük bir rakam. Tasarrufların erimemesi ve büyümesi adına çok olumlu" diye konuştu.
150 BİNLERE ULAŞTIK
18 yaş altı BES
'in sektöre bir hareketlilik getirdiğini de sözlerine ekleyen Sincek, "Şirket olarak bizi de sektörü de olumlu etkiledi. 2021'in en önemli gelişmelerindendi bizim için. Hem orta vade planlamalarda hem de uzun vade emeklilik planlaması açısından. 2007'de gelen düzenleme ile otomatik katılımla birlikte 14.5 milyonlara ulaşan bir müşteri tabanına sahibiz artık, emeklilik şirketleri olarak. Kendi şirketimizin 850 binden fazla. Bu alanda bir eksik tarafımız vardı. Bu da 18 yaş altıydı. Uzun zamandan beri sektörün dillendirdiği bir segmentti. Çok şükür o segment de bu yıl devreye girdi" dedi.
YILDA 500 MİLYON GELİR
18 yaş altı BES'te ilk rakamların oldukça iyi olduğunu belirten Sincek, "140-150 binlere varan ve 100 milyon TL'yi aşan genç çocuklarımızı, yavrularımızı sisteme dahil ettik. Daha çok küçük olanlar bilmiyor ama bazı yaş grupları takip eder hale geldiler. Tabii bu aralar piyasa çok hareketli. Ben büyük kızıma diyorum 'Bir bak bakayım ne kadar olmuş?' diye. Aslında orada amacım tasarrufunun önemini anlatmak. 18 yaş altında yılda 500 milyon rakamlarını çok rahat elde edebiliriz" şeklinde konuştu. Sigorta sektöründe katılım sigortacılığının karşılaştırınca yüzde 5'lerde bir paya sahip olduğunu ancak bu oranın hızla artacağını belirten Sincek, "Bizim hâlâ sektör olarak payımız düşük ama BES tarafında da yüzde 20'lere geldik. Bu da potansiyeli gösteriyor. Katılım sigortacılığı
tarafında yeni oyuncular da geliyor. Bunlarla birlikte tabii temas noktaları artacak. Yeni kurulacak şirketlerle rakam artacaktır" dedi.
SAĞLIKTA FİYATLAR GÜNCELLENİYOR
SAĞLIK sigortaları tarafında maliyetlerde artış olduğunu da vurgulayan Sincek, "Malum sağlık enflasyonu bambaşka. Oradaki kullanılan malzemelerin euro bazlı olması ameliyat malzemelerinden tutun bazı ilaç guruplarına kadar maliyetlerimizi de artıyor. Tabii ki bu fiyatlara da yansıyacak. Fiyatlar güncelleniyor. Ama tabi sağlık tarafında çok yeni ürünler var. Çok özel ürünlerimiz var. İlla ayakta tedaviye almak zorunda değilsiniz, sadece yatarak tedavi durumunda kullanabileceğiniz ürünler de var" dedi. Aynı zamanda tamamlayıcı sağlık tarafında da önemli gelişmeler olduğunu dile getiren Sincek, "Tamamlayıcı sağlıkta çalışan nüfusun ilk kısmının SGK'ya ödediğinin üstüne özel hastane farkının bizler tarafından ödendiği bir ürün. O da çok cazip bir ürün. Özel sağlığa göre daha ekonomik bir ürün. Hem de aile bütçesine uyumlu. Yani beklenmeyen sağlık giderleri olduğunda aslında aile bütçesine inanılmaz bir yük getiriyor. Ne zaman olacağını da bilemiyorsunuz. Bu da aslında bir koruma ürünü" dedi.