Güneş enerjisine yatırımlar 10 milyar dolara yaklaştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaptığı düzenleme ile güneş enerjisi seferberliği başlatmıştı. Lisanssız elektrik üretimine yönelik atılan adımlar ile tüketicilerin güneş enerjisinden elektrik üreterek öz tüketimini karşılaması kolaylaştırıldı ve bu şekilde elektrik üreten tüketicilerin, 'tükettikleri elektrik oranında' bir gücü de sisteme satarak gelir elde edebilmesi sağlandı. Böylece tüketimi olmayanların değil "gerçek tüketicilerin" kapasite almaları sağlandı.

Ayrıca düzenleme kapsamında yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde, organize sanayi bölgelerinde lisanssız üretim tesisi için yer bulamayan tüketicilerin ülkenin her yerinde tesis kurabilmelerine imkan sağlandı. Sadece belediyeler ve sanayi bölgeleri değil, tarımsal üreticiler ve turizm işletmecileri dahil her abone grubundan vatandaşlar, tükettiği enerjinin üreticisi konumuna geldi.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, düzenlemeyi anlamadan aceleyle eleştirerek, "şalterler kapanacak, yenilenebilir enerji ikinci plana düşecek" diye yorum yapanların mahcup olduğunu savundu.

Yılmaz, herkesin kolayca enerji yatırımcısı olmasının önünü açtıklarını belirterek, "Türkiye'yi tek bir bölge görerek 'istediğin yerde üret istediğin yerde tüket' diyen bir düzenleme ile güneş seferberliği başlattık ve hamdolsun 1 yıl içinde de beklentimizin üstünde bir yatırım iştahı ve gayreti ile karşılaştık.10 milyar dolara yaklaşan bir yatırım bu süreçte sahaya yansıdı" dedi.



"1 YILDA 14 BİNİN ÜZERİNDE ÜRETİM TESİSİ İÇİN LİSANSSIZ KAPASİTE TAHSİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"



Küçük konutlardan Türkiye'nin sanayi kuruluşlarına kadar değişen bir yelpazede tüketicilerin yenilenebilir enerjiden elektrik üreterek tüketim ihtiyaçlarını karşılamaya yoğun bir ilgi gösterdiğini belirten Yılmaz şunları söyledi:



"12 ay içerisinde kurulu gücü 12 bin megavatı aşan 14 binin üzerinde üretim tesisi için lisanssız kapasite tahsisi gerçekleştirildi. İşletmeye giren 2 bin megavatın üzerinde güç ile lisanssız elektrik üretim tesislerinin toplam kurulu gücü 13 bin 500 megavat seviyelerine ulaştı. Bu süreçte 240 bin megavatsaatlik enerji için lisanssız üreticilere bir ödeme yapılmazken bu enerji son elektrik tüketicisinin hizmetine bedelsiz olarak sunuldu. Bu rakamlar katlanarak artacak ve güneş seferberliği ile bütün Türkiye kazanmaya devam edecek."