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Giriş Tarihi: 7.2.2022

Erciyes Anadolu Holding’den çalışanlara yüzde 60 zam

Erciyes Anadolu Holding’den çalışanlara yüzde 60 zam
Erciyes Anadolu Holding ile Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı örgütlü sendikalar arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi ile toplamda 10 bin işçinin maaşlarına yüzde 60, sosyal haklarda ise yüzde 84 zam yapıldı. Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, birlikte çalışarak ve üreterek başarılarla geçen bir yılın ardından Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde herkesin memnuniyet duyacağı bir karara vardıklarını ifade etti. Ertekin, şirketin 2021'de 21 milyar lira ciro yaptığını, 2 milyar 600 milyon lira net kâr elde ettiğini söyledi.
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Erciyes Anadolu Holding’den çalışanlara yüzde 60 zam
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