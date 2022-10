Erciyes’in güneşi Van’ı aydınlatacak

Dünyanın önde gelen ekonomileri Ukrayna-Rusya savaşının tetiklediği enerji kriziyle büyük bir sıkıntı yaşarken Türkiye'de ardı ardına birçok yatırım hayata geçiriliyor. Özellikle enerjide arz güvenliğine büyük bir katkı sunan yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar, son yıllarda büyük hız kazanmış durumda. Bu konuda önemli bir yatırım hamlesi de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes Anadolu Holding şirketlerinden RHG EnerTürk Enerji'den geldi. Şirket, Van'ın Tuşba ilçesinde hayata geçirdiği güneş izleme sistemli Arısu Güneş Enerjisi Santrali'nin açılışını yaparak yenilenebilir enerji alanındaki dev yatırımlarının startını vermiş oldu. Yıllık enerji üretim kapasitesi 115.250 megavatsaat olan santral yıllık yaklaşık 44 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak 110 futbol sahası büyüklüğündeki santralin açılışına Van Valisi Ozan Balcı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Tuşba Belediye Başkanı Mehmet Salih Akman, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kurum amirleri, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyeleri ve RHG Enertürk yöneticileri katıldı.Güneşli gün sayısı bakımından Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olan Van'da hayata geçirilen yatırım, Doğu Anadolu'nun güneş takip sistemli en büyük güneş enerji santrali olma özelliğini taşıyor. Santral, güneş hareketlerini takip edebilen 138 bin 213 adet güneş paneli ile bölgenin en yeni teknoloji güneş enerji santrali olma özelliğini taşıyor. Tesis aynı zamanda Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek santrallerden biri olma özelliğini de taşıyor. EnerTürk Enerji, kurduğu 13 farklı RES, HES ve GES santralleriyle toplam 534 MWm olan kurulu gücünü önümüzdeki dönemde 849 MWm'ye ulaştırarak yenelinebilir enerji sektörünü domine etmeye hazırlanıyor. RHG EnerTürk Enerji Genel Müdürü Murat Aksu, akıllı güneş takip sistemi teknolojisi kullanılan ve güneş hareketlerini takip edebilen 138 bin 213 adet monokristal modül tipli güneş paneliyle bölgenin en yeni teknolojili güneş enerji santrali olduğunu belirtti. Enerji yatırımlarının her aşamasında çevre dostu ve yüksek verimli projelere imza attıklarını söyleyen Aksu, yılda yaklaşık 63 bin ton emisyon azaltımı hedeflediklerini anlattı. Büyük bir yatırımı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Aksu, şöyle devam etti: "Santraldeki her bir ünite yaklaşık 80 metre uzunluğunda. Her bir panel bağımsız olarak doğuşundan batışına kadar güneşi izliyor. Yani izleme sistemiyle donatılmış durumda. Bu izleme sisteminin çalışabilmesi için sahada kurulu 1.769 motorumuz var. Sahada 11 bin metreküpün üzerinde beton kullanıldı. Yaklaşık 300 çalışan farklı zamanlarda proje süresince görev aldı. Şu an itibarıyla 37 çalışan kalıcı olarak bu tesiste görev yapmakta. Gerçekten etkileyici ve gurur duyulacak bir santrali ülkemize kazandırmış olduk."VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, açılışta yaptığı konuşmada Van'ın güneş enerjisi üretiminde her geçen gün daha da ilerlediğini söyledi. Türkiye'nin en büyük şirketlerden birinin Van'da yatırım yaptığını belirten Balcı, memleketin refahı, huzuru, insanların hayatlarının kolaylaştırılması için çaba gösterdiklerini aktardı. Yüksek uyum ve iş birliği içinde Van'ın kalkınması için çalıştıklarını vurgulayan Balcı, şunları kaydetti: "İnşallah ülkemizin 2023, 2053 hedeflerinin gerçekleştirilmesine de bu yatırımlar katkı sağlayacak. Böyle güzel bir yatırımın ve buna benzer güzel yatırımların açılışında burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bunlar aynı zamanda Türkiye'nin gurur kaynağı projeler. Ülkemiz her alanda ilerlerken, gelişirken, memleketi insanları yüreklendiren yatırımlar. Türkiye'nin önü çok açık. İnşallah Kafkaslardan Balkanlara, Ortadoğu'da en parlak ülke Türkiye. Yapılan yatırım adı üstünde güneş enerjisi. Türkiye bırakın bu coğrafyanın yıldızı, bu panallerle birlikte bu coğrafyanın güneşi olacak. Ülkemiz hedeflerini gerçekleştirmeye çalışırken, bizim de omuz vermemiz gerekir. Van'da da güzel işler oluyor. Türkiye, her alanda nasıl ilerliyor ve gelişiyorsa biz Van'da da eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültür turizmine, ulaşımdan iletişime çevre politikalardan tarıma kısacası hayata ve yaşama ilişkin olarak ekip arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Bu coşkuyu memleketini, milletini seven insanlarla paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum."KAYSERI Valisi Gökmen Çiçek, Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projenin hayırlara vesile olmasını diledi. Çiçek, Erciyes Anadolu Holding'in ülkenin ekonomisine ve istihdamına önemli bir katkı sağladığını anlatarak, şunları kaydetti: "Erciyes Anadolu Holding bizim için sadece yatırım yapan, istihdam oluşturan, ihracat yapan bir şirket değil, gerçekten bizim için o kadar önemli ki, nerede bir ihtiyaç sahibi varsa oradalar. Nerede bir sosyal sorumluluk projesi varsa, aklımıza bu şirket geliyor. Erciyes Anadolu Holding'in Kayseri için önemi büyük. Kayseri'de herkes bu şirketi kendi bayrağı olarak görür. Ben bundan dolayı yeni yönetime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kat kat büyüttüler. Kayseri'nin, Türkiye'nin her yerinde izleri var. Milletimiz için büyük bir değer. Erciyes Anadolu Holding'in kapısının önünden Mersin'e limana giden ihracat tırlarını gördüğümde gururlanıyorum. Her geçen gün de ihracatı büyüyor."KAYSERİBüyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise dünyanın enerji konusunda büyük sıkıntılar yaşadığı dönemde Türkiye'de enerjiye yapılan yatırımların önemli olduğunu belirterek, "Ülkemizin geldiği nokta ve konumu çok stratejik. Böyle bir ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan marifetiyle yönetilmesi hepimiz için sevindirici. Türkiye'nin, birbirimizin kıymetini bilmeliyiz. O açıdan yerel yönetim olarak hizmetleri yaparken kurum ve kuruluşlarımıza da sahip çıkmayı çok çok önemsiyoruz" diye konuştu. Açılışta telafuz edilen rakamların kendilerini çok gururlandırdığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti: "Ülkemizin çevresinde olup biten gerek Ukrayna- Rusya olayında, gerekse pandemi döneminde olup bitenlerden sonra enerji bu işin olmazsa olmazı oldu. Kendi kendine yeten ülke için hepimiz bir şeyler yapmalıyız. Güneş Allah vergisi büyük bir nimet. Bundan yararlanmalıyız bundan azami şekilde yararlanmak amacıyla yapılacak çalışmalar içinde olmalıyız."