Erdemir, Türkiye’nin ilk yerli yüksek fırınında 50 bininci dökümü gerçekleştirdi

Türkiye'nin en büyük yassı çelik üreticisi Erdemir'in 1 No'lu yüksek fırını Ayşe, 4 Ağustos 2023 tarihinde 50 bininci dökümünü gerçekleştirdi

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk yerli yüksek fırını Ayşe, devreye alındığı günden beri Türkiye ekonomisi için üretime devam ediyor. 4 Ağustos 2023 tarihinde 50 bininci dökümün gerçekleştirildiği fırında bugüne kadar toplam 26,5 milyon ton sıvı ham demir üretildi.

ERDEMİR'İN MÜHENDİS VE İŞÇİLERİN EMEĞİ İLE İNŞA EDİLDİ

İşletmeye alındığı günden itibaren planlı bakımlar dışında üretimini sürdüren, ancak ekonomik ömrünü dolduran 1. yüksek fırınını yenilemeye 2006 yılında karar veren Erdemir, fırın çalışmaya devam ederken inşa ettiği yeni fırınını 15 Mayıs 2008'de yine "Ayşe" adıyla devreye aldı. Türkiye'nin ilk yerli yüksek fırını olma özelliğini taşıyan Ayşe, projelendirmeden devreye alınmasına kadar her aşamada Erdemir'in mühendis ve işçilerinin emeğiyle yeniden inşa edildi.

Erdemir'in mühendislik birikimi, proje yönetim tecrübesi ve yetkin insan kaynağına duyulan güvenin en önemli göstergesi olan 1. yüksek fırın Ayşe, 2008 yılından bu yana aralıksız şekilde üretimi sürdürüyor. Tesisin; yüksek fırınların belirli sürelerle durdurularak refrakter değişimi, mekanik ekipmanlarının bakımı ve gerektiğinde otomasyon kontrol sistemlerinin modernizasyonunun yapıldığı "Reline" adı verilen duruşlara ihtiyaç duymadan 50 bininci döküme ulaşması, ilk yerli fırının tasarım başarısını ve verimliliğini ortaya koyuyor.