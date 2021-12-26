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Giriş Tarihi: 27.12.2021

Erdoğan, ASELSAN üretimi ARIN X-Ray cihazını inceledi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Erdoğan, ASELSAN üretimi ARIN X-Ray cihazını inceledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Havalimanı'nda, ASELSAN'ın ürettiği ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı'nı inceledi. Gaziantep'te önceki günkü programlarının ardından İstanbul'a hareket etmek üzere havalimanına gelen Erdoğan, cihaz hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gaziantep Havalimanı yeni terminal binasına ASELSAN ve HTR tarafından birlikte geliştirilen cihazlardan 18 adet teslim edildi. Cihazlar, etkin atom numarasına göre organik, inorganik, metal madde ayrımı ve 6 renkli gösterim yapabiliyor. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, geliştirilen sistem için, "Bir milli başarı öyküsü daha" değerlendirmesinde bulundu. Görgün, "ASELSAN mühendislerinin milli imkânlarla kısa sürede geliştirdiği ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarımız Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı olsun. Nerede yüksek teknoloji varsa ASELSAN'ın milli imzası orada olmaya devam edecek" dedi.
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Erdoğan, ASELSAN üretimi ARIN X-Ray cihazını inceledi
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