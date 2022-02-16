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Giriş Tarihi: 17.2.2022

Ericsson DEAŞ’a ödeme yapmış!

Ericsson DEAŞ’a ödeme yapmış!
İSVEÇ merkezli telekomünikasyon devi Ericsson'un CEO'sundan dikkat çeken bir itiraf geldi. CEO Borje Ekholm, şirketinin Irak'ta belirli ulaşım yollarına erişim sağlamak için terör örgütü DEAŞ'a ödeme yapmış olabileceğini kabul etti. Bu açıklama üzerine şirketin hisseleri çakıldı. İsveç medyasına konuşan CEO, 2018 yılına kadar uzanan olağan dışı harcamalar tespit ettiklerini ancak paranın nihai alıcısının kim olduğunu henüz belirlemedikleri ama bunun ortadan kalktığını görebildiklerini dile getirdi. Ekholm, Ericsson'un konuyu netleştirmek için önemli kaynaklar harcadığını belirtti.
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Ericsson DEAŞ’a ödeme yapmış!
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