Eriş en çok ihracat yapan ilk 250 arasında

Türkiye'nin lider un ihracatçısı firmalarından olan Eriş, en çok ihracat yapan ilk 250 firması arasındaki yerini her yıl üst basamaklara taşıyor. 2013'te açıklanan Türkiye'nin Ar-Ge Şampiyonları listesinde Eriş'in de yer alması, grubun gelişmeye ve kendini yenilemeye verdiği önemi de gösteriyor. Noodle markası Nudo'yu tüketicilerin beğenisine sunan Eriş, bu ürünüyle vegan ve vejetaryenlerden tam not aldı.Bardak, poşet ve sofra çeşitleriyle sunulan Nudo ürünlerinin büyük bir bölümünde Avrupa düzeyinde uluslararası tek örgüt olan Avrupa Vejetaryenler Birliği'nin (European Vegetarian Union) "V-Label" sertifikası bulunuyor.Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve ITQI tarafından verilen Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü'ne de layık görülen Eriş Un ve Nudo, dünyanın en iyi markalarından biri olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.