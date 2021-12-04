Erken rezervasyona yüksek talep var

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği
(TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya
, yaklaşık 2 hafta önce başlatılan erken rezervasyon kampanyasına yoğun bir talep olduğunu söyledi. Bağlıkaya, "Şubat ayının sonuna kadar son hızıyla devam edecek. Mart gibi biraz yavaşlar. Şu anki imkânları ileride yakalamak mümkün olmayacak. Çünkü yurt dışındaki talep de belirgin bir şekilde artmaya devam ediyor. Erken rezervasyonu tavsiye ediyorum. Çünkü çok yakın bir zaman içinde istenilen yerde, zamanda ve şartta yer bulmak mümkün olmayacak" dedi.
YILBAŞINDA CİDDİ HARKET BEKLİYORUZ
Gelecek yıl ile ilgili beklentinin yüksek olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Türkiye
'nin 2022 turizm yılı hem yurtdışından hem de yurt içinden gelen turistlerle artışların olacağı bir yıl olacak. İnşallah 2022'de 2019 rakamlarını yakalayacağız. 2023'ten itibaren de hep söylediğimiz gibi rekorlarla dolu günlere başlayacağız" dedi. Yurtdışı seyahatlerinde salgın tedbirlerinden dolayı sıkıntı olduğunu ve bazı konsoloslukların vize hizmeti vermediğini bildiren Bağlıkaya, bu nedenle yurt dışı tur taleplerinin yüksek olmadığını söyledi. Bağlıkaya, yurt içinde yıl başında çok ciddi bir hareketlilik beklediklerine işaret etti.