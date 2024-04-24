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Giriş Tarihi: 24.4.2024

Erken rezervasyonda tarihi patlama

Yaz sezonunun açılması için geri sayım sürerken, erken rezervasyonda tarihi bir patlama yaşanıyor. AKTOB Başkanı Kavaloğlu, “Tarihin en iyi erken rezervasyon dönemini geçiriyoruz. Yılın sürprizi Polonyalı turist” dedi

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Erken rezervasyonda tarihi patlama
Türkiye, geçen sene 57 milyonu aşkın turisti ağırlayarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken, kişi başı ortalama gecelik harcama 99 dolara çıktı. Yıllık turizm geliri ise 54.3 milyar dolarlık gelirle tarihi bir yılı geride bırakan Türk turizmi, bu sene ise çıtayı biraz daha yukarı çıkarmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar görülmemiş bir erken rezervasyon yoğunluğu yaşayan otel ve işletmeler, yaz sezonunu iple çekiyor.
Erken rezervasyondaki patlamanın, tüm sektör paydaşlarının yüzünü güldürdüğünü dile getiren Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Hem bölgemiz hem de Türk turizmi, son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Bu sene çıta biraz daha yükselecek gibi görünüyor. Tarihimizin en iyi erken rezervasyon dönemini geçiriyoruz. Yurt içi pazardan da inanılmaz bir rezervasyon akışı var. Muhteşem bir sezon bizi bekliyor. Beklentimiz hayli yüksek. Bugünkü yoğun talebe baktığımızda, birçok destinasyonda tam doluluk ile sezonun kapanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

YILIN SÜRPRİZİ POLONYALI TURİST
Erken rezervasyon işlemini en erken yaptıran kesimin İngilizler olduğunu aktaran Kavaloğlu, "İngilizlerin ardından en büyük ilgiyi Almanlar ve Ruslar gösteriyor. Bu senenin sürpriz ülkesi ise Polonya olacak. Geçen sene 1 milyona yakın Polonyalı turisti misafir etmiştik. Bu sene sayının 1 milyon 250 bini geçmesini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.
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Erken rezervasyonda tarihi patlama
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