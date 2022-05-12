Erken rezervasyonda yüzde 250 artış

Turizmsektörünün önde gelen şirketlerinden Tatilbudur'un CEO'su Onur Otruş, geçen yıl kasımda başlayan erken rezervasyon kampanyasına yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Nisan itibarıyla gerçekleşen erken rezervasyon sayımız, 2019'a göre yüzde 250, 2021'e göre yüzde 456 yukarıda. Genelde tüketiciler son dakika rezervasyon yaptırabiliyor. Ancak bu yıl son dakika yer bulmak zor olacak" dedi. 25'inci yıl dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen toplantıda konuşan Otruş, bugün satın alınan tatilin ilk taksitinin 4 ay sonra ödenmeye başlandığını hatırlatarak, "Eğer limit sorununuz varsa toplam ücretin sadece dörtte birini ödeyerek kalanını otelinize girişten önce tamamlayabiliyorsunuz, buna kesintisiz iptal hakkını da eklediğinizde bence herkesin muhtemel tatilini şimdiden alıp bir kenara koyması önemli" diye konuştu.TBC markasıyla konaklama sektöründe de faaliyet gösterdiklerini anlatan Otruş, 2023'te 3 otel daha alarak, markalaşmayı hedeflediklerini belirtti. Otruş, 2022'de 1.2 milyon misafiri tatil deneyimleriyle buluşturarak 2.5 milyar TL ciro hedeflediklerini söyledi.