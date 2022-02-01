Ertekin MOYSAD’ın başkanı oldu

Mobilya sektörüne öncülük etmek için sektörün önde gelen markaları tarafından kurulan Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), ilk genel kurulunu gerçekleştirerek başkan ve yönetim kurulu üyelerini belirledi. Derneğin ilk başkanı Erciyes Anadolu Holding
CEO'su Alpaslan Baki Ertekin oldu. İki yıl derneğin başkanlığını yürütecek olan Ertekin, sektörde birlik ve beraberliğin yeniden tesis edilmesinin önemine vurgu yaparken derneğin bu anlamda hem sektöre yeni heyecan hem de büyük bir güç katacağını söyledi. Başkan Ertekin, amaçlarının sektörün özellikle dış piyasaya açılmasına öncülük etmek olacağını sözlerine ekledi.