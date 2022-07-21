Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği için geri sayım başladı

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TELESKOBU: YENİ "GÖĞE BAKMA DURAĞI" OLACAK

Kurulumu süren Türkiye'nin en büyük teleskobu Doğu Anadolu Gözlemevi'nin (DAG) de bulunduğu bölge, uzay ve astronomi tutkunlarının yeni "Göğe Bakma Durağı" olacak.

Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla TÜBİTAK'ın koordinasyonunda ilk kez Erzurum'da düzenlenecek.

Son hazırlıklar kapsamında katılımcıların konaklayacağı çadırlar kuruldu, yemekhane ve konferans salonu gibi alanlar oluşturuldu. Söz konusu alanın daha etkin şekilde kullanılması için Erzurum Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmaları tamamlandı.

Katılımcılar, Türkiye'nin en büyük teleskobunun da bulunduğu 3 bin 170 metre yükseklikte kurulan DAG'ı da ziyaret etme olanağı bulacak. Konaklı Kayak Merkezi'nden 10 kilometre mesafedeki DAG teleskobunun bulunduğu Karakaya Tepesi'ne telesiyejin yanı sıra kara yoluyla da ulaşım sağlanacak.