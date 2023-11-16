Erzurum’un ‘tarihi yarımadası’ gün yüzüne çıktı

Medeniyet şehri Erzurum'un kent tarihini gün yüzüne çıkaran Kültür Yolu Projesi, bölgenin adeta cazibe merkezine dönüştü. Tarihi Erzurum Kalesi çevresinde oluşturulan ve şehrin 'Tarihi yarımadası' olarak da yorumlanan proje 330 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Kent dokusunun gün yüzüne çıkmasıyla birlikte şehrin turizm destinasyonlarına farklı bir perspektif kazandıran proje toplam sekiz etaptan oluşuyor. 430 milyon TL'lik yatırımla hayata geçen projede, şehrin surları ve tarihi yapıları gün yüzüne çıkıyor.Turkuvaz yazarları, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in mega projelerinden biri olan Kültür Yolu Projesi'ni gezdi. Başkan Sekmen, "'Korunan tarih, dönüşen şehir Erzurum' mottomuzla 10 yıl süren projemizin yüzde 75'lik bölümü tamamlandı. 75 bin metrekarelik alanda 176 milyon TL kamulaştırma için ödeme yaptık. Buranın bugünkü değeri 1.6 milyar TL. Projenin ilk 4 etabı tamamlandı. Kalan 4 etapta da geleneksel peyzaj mimariyi kullanarak butik tarzı yeni yaşam alanları ve tarihi dokuya uygun kültür evleri inşa edeceğiz" dedi."Tarihi kültürel mirasın sürdürülebilirliğini sağlamak ve yanı sıra bölgesel ve turizm odaklı sosyo-ekonomik fayda elde etmek temel gayemiz" diyen Başkan Sekmen, bölgede 16 tarihi tescilli Erzurum Evi'nin de başta aşağı restore edildiğini vurguladı. Söz konusu projeyle tarih koridorun ortaya çıkarıldığını anımsatan Sekmen, "Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese ve Üç Kümbetler'in bulunduğu kültür koridorunda yer alan Erzurum Kalesi ve çevresini kapsayan proje kapsamında arkeolojik kazılar da yapıldı. Konaklama, restoran, ticaret birimleri, peyzaj ve bitkilendirme, seyir terası ve yürüyüş yolları gibi birçok sosyal donatı alanlarını bulunduran projemizin tamamlanması ile birlikte Erzurum'un tarihi kimliği tamamen ortaya çıkmış olacak" ifadelerini kullandı.Başkan Sekmen, Kültür Yolu Projesi kapsamında restore edilen tarihi evlerin birer kültür merkezine dönüştürüldüğünü ifade etti. Sekmen, "Restorasyonu tamamlanan tarihi evleri ERGES (Erzurum Geleneksel El Sanatları) Konağı, kısa adı ERŞA olan Erzurum Şehir Arşivi, Türk- Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi ve Erzurum Kültür-Sanat Evi'ne dönüştürdük" diye konuştu."ERZURUM Teknik Üniversitemizle işbirliği yaparak oluşturduğumuz Erzurum Şehir Arşivi'nde kentin tarihi ve kültür birikimini yansıtan arşiv belgeleri, gazete, dergi, yıllık, fotoğraf, film gibi yazılı ve görsel dokümanların bulunduğu arşivimizde şehrimizin geçmişini yansıtan tarihi vesikalara da yer verdik" diyen Sekmen, şöyle devam etti: "Tarih severlere metavörs yöntemiyle Osmanlı dönemine sanal yolculuk yapma imkânı sunan Erzurum Şehir Arşivimiz, araştırmacılar ve bilim insanları için de önemli kaynak teşkil edecek. Ülkemizin en özel projesi Kültür Yolu'na önemli bir tarihi misyon yükleyen Erzurum Şehir Arşivimiz, geçmiş ve gelecek arasında bir kültür köprüsü kuracak. 'Beş Şehir'in yazarı ünlü edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi 'Geçmişimizle kuracağımız sağlıklı ilişki geleceğimizi belirleyecektir.' Bu projemiz geçmişle sağlıklı bir bağ kurmamıza vesile olmaktadır."ERZURUM Büyükşehir Belediyesi kültürsanata verdiği değerle de öne çıkıyor. Binlerce yıldır süren ancak, son dönemde değeri çok bilinmeyen Aşık Fasılları, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in destekleriyle yeniden hayat buldu. Başkan Sekmen, "Erzurum, aşıklık geleneğinin köklü olduğu ve hâlâ devam ettirildiği bir şehir. Bu nedenle aşıklarımızın desteklenmesi, ilgili insanlarımızın istifade etmesi ve genç aşıklarımızın yetişebilmesi için, geleneğin bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olan aşıklık kahvelerinin bir benzerini hayata geçirdik. Şehrin kültür hafızasında önemli yeri olan Temelli Kıraathanesi'nde haftanın iki-üç günü aşık fasılları yapıyoruz" dedi.Tiyatro ve sinemaya da büyük önem verdiklerinin altını çizen Sekmen, "Sekiz senedir sürdürmekte olduğumuz tiyatro çalışmalarının semeresini üç yıldır toplamaya başladık. Haftanın iki günü yetişkinler, bir günü de çocuklar için oyunlar oynuyoruz. Şehrimizde çekilen bütün sinema filmleri ve dizilere de destek oluyoruz. Bu bağlamda Ahmet Yenilmez'in sahibi olduğu Yenilmez Film tarafından senaryolaştırılıp yapımcılığı üstlenilen 'İlk Ses Erzurum' filmini tamamen sahiplendik. Zira bu film, milli mücadelemizin en önemli adımı ve yeni devletimizin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'ni anlatmaktadır" şeklinde konuştu.DIŞ İşleri Bakanlığı'nın ihtiyaç duyabileceği personelin yetişmesine aracı olmak amacıyla Erzurum Diplomasi Akademisi'ni kurduklarını aktaran Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "Her bilinçli gencimizin, globalleşmiş dünyada muhakkak fikir sahibi olması gerektiğini düşünüyoruz. Erzurum Diplomasi Akademisi'ni, dünya siyasetinin mercekle incelendiği bir entelektüel faaliyet olarak hayata geçirdik. Sekiz yıl önce sadece üniversite öğrencilerine dönük başlattığımız programı liseli öğrencilerle de güçlendiriyoruz. Kafkaslardan Orta Asya'ya, Uzakdoğu'dan Ortadoğu, Kudüs ve Balkanlara, Avrupa'dan ABD ve Güney Amerika'ya kadar pek çok coğrafyanın tek tek incelendiği bültenlerle sıkı bir bilgi ağı ve veri akışı oluşmaktadır. Çatışma bölgeleri özel olarak incelenip takip ediliyor."