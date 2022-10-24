Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği

Aileve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yeni bir desteğin daha hayata geçirileceğini duyurdu. "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı" kapsamında 2 bin 23 adet konut temin edilecek.Konut projesi kapsamına ilişkin açıklamalar yapan Yanık, 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip olan sosyal yardım faydalanıcısı kadınların destekten faydalanabileceğini bildirdi. Toplam 607 milyon TL bütçe ile hane başına 300 bin TL destek sağlanacak. Yardım, konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle hayata geçirilecek. Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek.Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere belediyeler ve hayırseverlerle işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek olan destek projesi için şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ile işbirliği protokolü imzalandı. Destekten yararlanma şartları ise "eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu hane özelliğine haiz olmak kaydı ile diğer eşi vefat etmiş çok çocuklu aile özelliğine sahip olmak, Bakanlığın Sosyal Konut Projesi de dâhil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek almamış olmak şartlarını taşımak ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcısı olmak" şeklinde belirlendi.* T.C. vatandaşı olmak.* 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcısı olmak.* Eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu hane özelliğine haiz olmak kaydı ile diğer eşi vefat etmiş çok çocuklu aile özelliğine sahip olmak.* Konutların yapıldığı ilde ikamet etmek.* Bakanlığın Sosyal Konut Projesi de dâhil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek almamış olmak şartlarını taşımak.