ESK alım fiyatını sürekli güncelleyecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Meclis açıldığında sözleşmeli üretimle ilgili mevzuatta değişiklik yapacaklarını söyledi. Kirişci, "Üretmek isteyenle bu üretimi almak isteyeni bir araya getireceğiz" dedi.Et Süt Kurumu'nun (ESK) sözleşmeli besicilik projesini açıkladığını hatırlatan Kirişci, "ESK sözleşmeli besicilik faaliyeti ile üreticilerimize pazar ve fiyat garantisi sunacak. Oluşturulacak komisyonlar tarafından aylık maliyetler hesaplanacak, belirlenen maliyete göre çiftçi refahı gözetilerek alım fiyatları sürekli güncellenmiş olacak. Alım ve fiyat garantisi verilen üreticiler beş yıllık üretim planlamasını çok rahatlıkla yapabilecek. Böylece besiciler kazancını teminat altına alacak. İsterlerse de tek taraflı olarak bu sözleşmeden vazgeçebilecek. Proje kapsamında besiciler eğitim programlarına da tabi tutulacak" diye konuştu.Nevşehir'de Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuşan Kirişci, "Bugün itibarıyla 6 milyon 200 bin ton civarında buğday ve arpa stokumuz var" diye konuştu. Pek çok ürünün ekilmeyen alanlarda ekimi için yüzde 75 sübvansiyonlu tohum dağıttıklarını aktaran Kirişci, ekilmeyen alanların bir yıl azami boş kalmasını, sonra da üzerinde üretim faaliyeti yapılmadığı takdirde üreticilere kiralanması imkânını getireceklerini kaydetti. Kirişci, Kozaklı'da, İzmir'in Dikili ilçesindeki gibi bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sera uygulamasını hayata geçireceklerini belirterek "Turizm adına bu şehri ziyaret eden 4 milyon civarındaki turistin ihtiyacı olan ürünlerin yerelden üretilmesi de gerçekleştirilmiş olacak" dedi.