ESK’da kıyma 119 kuşbaşı 129 TL

Et ve Süt Kurumu (ESK) Ramazan ayı öncesinde et fiyatlarındaki spekülatif hareketlere engel olmak için harekete geçti. Kendi satış noktalarında sunulan kıyma ve kuşbaşı miktarını iki katına çıkaran ESK, kıymanın kilogramını 119 TL'den, kuşbaşının kilogramını ise 129 TL'den satacak. Türkiye genelinde Tarım Kredi Market zincirleri ile de bir protokol imzalayan ESK, kuruma verdiği ürünlerin miktarını aylık minimum 600 tona çıkardı. Bu kapsamda Tarım Kredi Marketleri'nde kıymanın kilogramı 140 TL, kuşbaşının kilogramı da 150 TL'den satılacak. ESK ile yapılan protokol kapsamında perakende zincir marketler de kıymanın kilogramını 190 TL, kuşbaşını ise 210 TL'den satışa sunacak.ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan, aylar öncesi Ramazan'da fiyat hareketliliği olabileceği değerlendirmesini yaparak bazı tedbirler aldıklarını aktardı. Yurtdışından canlı kesimlik hayvan alımı ve karkas ithalatı için çalışma yaptıklarını anlatan Kayhan, "Ramazan boyunca piyasaya sunulmak üzere 8 bin 500 ton karkas ve 40 bin baş da kesime hazır büyük baş hayvan alım sözleşmesi imzaladık" dedi. İstanbul özelinde de tedbirler aldıklarını bildiren Kayhan, "İstanbul'da kasap esnafına 72 bin kilogram, sanayiye 100 bin kilogram ve perakende zincir marketlere de 76 bin kilogram karkas et verdik. Geçen hafta İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendecileri Derneği ile bir toplantı yaptık. İstanbul'da faaliyet gösteren ve kasap reyonu olan market zincirlerine karkas et vereceğiz. Onlar da Ramazan'da kıymayı 190 TL, kuşbaşı eti de 210 TL'den satacak" diye konuştu.