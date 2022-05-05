Eski KGB ajanının süper yatı Marmaris’te

Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden birçok ülke tarafından yaptırıma maruz kalan Rus milyarderlerin süper yatları rotasını Türkiye'ye çevirmişti. Rus iş insanları Roman Abramoviç, Aleksander Nesis, Maksim Shubarev, Rüstem Teregülov, Krapivin Ailesi ve Alexander Grigoryevich Abramov süper yatları güvenli liman olarak Güney Ege kıyılarını tercih etti.

NORVEÇ'TEN YAKIT ALAMADI

Son olarak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Norveç'te mazot satılmayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isim olan eski KGB ajanı Vladimir Strzhalkovsky'in, 'yüzen sarayı' Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. 30 Mart'ta Norveç'ten yola çıkan yat, Akdeniz'e doğru ilerledi ve Tunus'ta demirledi. Yakıt alamadığı için Norveç'ten ayrılan 68 metre uzunluğundaki 'Ragnar' isimli yatı Marmaris'teki Gümrüklü Liman'a demirledi.

Ragnar'ın sahibi Vladimir Strzhalkovsky. Strzhalkovsky, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali yüzünden Avrupa ülkelerinin yaptırım listesinde olmadığı iddia edildi.

Eski KGB ajanı Strzhalkovsky'nin 68 metre uzunluğundaki süper yatı, mazot alamadığı için Norveç'in liman kenti Narvik'te bir süre demirli beklemişti. 85 milyon dolarlık değerindeki Ragnar, lüks süit odaların yanı sıra helikopter pisti, jetski, havuz ve jakuzi, restoran ve sinema ve spor salonuna sahip.