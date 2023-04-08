Eski ve yeni Yusufeli aynı karede! “Yukarıda hayallerimiz, aşağıda hatıralarımız var”





"YUKARIDA HAYALLERİMİZ, AŞAĞIDA HATIRALARIMIZ VAR"

İlçe halkından Adem Demirkıran, yeni Irmakyanı köyüne zaman zaman çıkarak eski ve yeni Yusufeli'yi izlediğini, görüntülediğini söyledi. Yeni ilçeye alışmaya çalıştıklarını belirten Demirkıran "Yeni ilçeye taşınmalar bitti. Eski ilçenin ise yüzde 70-80'i artık sular altında. Su dolmaya devam ediyor. Bizlerde yeni ilçe merkezinde yeni yaşam alanlarımızı oluşturmaya mücadele ediyoruz. Alışacağız inşallah önümüzdeki yıllar içerisinde güzel bir ilçeyi oluşturmuş olacağız. Hüznün ve gözyaşının hatıralarımız gömüldüğü bir su var. Yukarıya döndüğümüz zamanda geleceğimiz yaşantımız hayallerimiz var. Onun için çok fazla aşağıya bakmak istemiyoruz. Yukarıya bakmak istiyoruz. Yeni ilçe, yeni hayat, yeni yaşam, yeni hayaller diyoruz" ifadelerini kullandı.