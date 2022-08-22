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Giriş Tarihi: 23.8.2022

Eskişehir’de 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edildi

Eskişehir’de 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edildi
Eskışehir'de Koza Altın A.Ş.'nin Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'ndeki tesislerinde tespit edilen 20 bin onsluk kaynaktan 16 bin onsluk altın üretimi hedefleniyor. Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir. Bu kaynaktan yaklaşık 16 bin ons altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır. Şirketimizin 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500 milyon lira katkısı olacaktır."
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Eskişehir’de 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edildi
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