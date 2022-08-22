Eskişehir’de 20 bin onsluk altın keşfi! Çalışmalar hızlandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'nde bulunan Koza Altın işletmesi tarafından, 20 bin onsluk altın tespit edildi. Beş gün önce Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen açıklamaya göre, keşfedilen altın rezervinin, 2022 yılında şirketin cirosuna 500 milyon TL katkı sağlayacağı belirtildi. Keşfin ardından sondaj yapılan alanda da çalışmalar hızlandı. İş makineleri yardımıyla sahada çalışma yapan ekipler, güvenlik önlemleriyle çalışmalarını sürdürüyor.