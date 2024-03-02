Esnafın genel işletme kredi limiti artırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkârların bakanlığa bağlı kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla Halkbank'tan kullandığı genel işletme kredilerinde şahıs üst limitinin 650 bin liradan 750 bin liraya yükseltildiğini bildirdi. Yeni kredi taleplerine yönelik sağlanan kolaylığa da dikkati çeken Bolat, "Ayrıca esnaf ve sanatkârlarımızın yeni kredi taleplerinde mevcut kredilerini kapatma şartı da aranmayacak" dedi. Öte yandan deprem bölgesindeki KOBİ'ler ve mikro işletmeler, son 5 yılda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz veya hibe desteklerinden faydalanmış olsalar bile, faiz indirimli KOSGEB kredilerinden yararlanabilecek.