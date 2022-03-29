“Esnafın risk bilinci artmalı”

AXA Sigorta
, ekonominin bel kemiği esnafların sigorta bilincini artırma ve olası risklere karşı hazırlıklı olmalarını sağlama hedefiyle Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı
yönetiminde düzenlenen "Esnafın Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Geliştirme Eğitimleri"nin (ESİB) sponsorları arasında yer alıyor. Sektörün destek vermek için bir araya geldiği, katılımcı profili ve müfredatıyla sigorta sektörünün en geniş katılımlı eğitim seferberliği olan ESİB eğitimlerinin, ülkemizin en köklü meslek gruplarının başında gelen iki milyonu aşkın esnafa ve sigorta sektör temsilcisine ulaşması hedefleniyor. Hazırlıklarına Ocak 2022'de başlanan ve bir yıl boyunca sürecek program; 30 eğitim, 6 seminar ve 2 lansmandan oluşuyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu
(TESK) e bağlı 415 meslek dalında 2,5 milyonu aşkın esnafın sigorta konusundaki bilgi ve becerilerine katkı sunacak eğitimler, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı yönetiminde online olarak gerçekleştiriliyor. Eğitimlerde temel sigortacılığa dair bilgilerin yanı sıra, esnafın temel ihtiyacı olan sigorta branşlarına ve ürün tanıtımlarına da yer veriliyor. Çalışanları ve aileleri ile birlikte 15 milyonu aşkın bir kesimi yakından ilgilendiren eğitimlere katılan esnaf ve sanatkarlara bu eğitimlerin sonunda Birleşmiş Milletler
ve Avrupa Birliği
'ne akredite DMW
Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş bünyesinde katılım belgesi verilecek.
'EĞİTİMLERİN KAZANIMI BÜYÜK'
Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken
, "Ne yazık ki ülkemizde tüm kesimlerde sigorta bilinci oldukça zayıf; sigortalılık oranı OECD
ülkelerinin ortalamasının altında. Sigorta ürünleri genellikle bir zarar ve hasar anında akla geliyor. Oysa sigorta ürünleri hasar anından önce risklerin öngörülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması açısından değer yaratan ürünler. Bu sebeple ekonomimizin belkemiği olan esnaflarımızın karşı karşıya olduğu risklerin farkında olması çok önemli. Axa Sigorta olarak 130 yıldır insanlar için değerli olanı korumayı kendimize amaç edindik. Bu anlamda büyük bir değer yaratacağına inandığımız bu eğitimlerin azami sayıda esnafımıza ulaşmasını çok önemsiyoruz ve ekonomik kalkınma noktasında çok kıymetli kazanımları olacağına inanıyoruz. Bu anlamlı projeye bizleri de ortak eden ESİB ekibine Axa Sigorta adına gönülden teşekkür ederiz" dedi.