‘Esnek Kasko’ sigortalılık oranını artıracak

KORU Sigorta Genel Müdürü Kasım Yılmaz, dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan dolayı araç bedelleri ve hasar maliyetlerindeki yükseliş sebebiyle sektörün zarar etmemek için kasko fiyatlarını artırdığına dikkat çekti. Ancak bu durumun da sigortalılık oranını azaltabileceğini belirten Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu: "Koru Sigorta olarak sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda geliştirdiğimiz, kazanımları fazla, yenilikçi ürünler ile sigortalılık oranını artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, yılbaşında vade boşluğu bulunan veya ilk kez kasko poliçesi yaptıracak sigortalılara kaskoyu çok daha ulaşılabilir hale getirmek için sektöre kazandırdığımız Koru Expert uygulamamızı devreye almıştık. Şimdi de artan araç bedelleri ve hasar maliyetleri nedeniyle sigortalıların kasko poliçesi yaptırmaktan vazgeçmemesi ve kaskolu araç sayısını artırabilmek amacıyla 'Esnek Kasko' adını verdiğimiz yeni ürünü hayata geçirdik." Esnek Kasko ile aracın az kullanıldığı, kullanılmadığı veya sigortalının maddi durumunun el vermediği zamanlarda, tam ziya (pert) durumunun, doğal afet risklerinin ve yüzde 100 rüculu hasarların uygun primlerle teminat altına alınabildiğinin altını çizen Yılmaz, "Sigortalılarımız, diledikleri zaman çarpma ve çarpışma teminatı ekleterek poliçe kapsamını genişletebiliyor" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Yeni ürünümüzle birden fazla aracı olan veya aracını belli dönemlerde kullanan sigortalılar, trafiğe çıkmadıkları zamanlarda kendi kusurları dışındaki riskler teminat altına alındığı için düşük prim ödemektedir. Araçlarını trafikte yoğun kullanacakları zamanlarda ise acentelerimizden yaptıracakları teminat artırıcı zeyil ile kendi kusurları nedeniyle meydana gelebilecek hasarları da teminat altına alarak poliçe kapsamını genişletebilmektedir. Poliçe kapsamını genişleten sigortalılarımız, araçlarını kullanmayacakları bir dönem olacak ise kendi kusurlarından kaynaklı riskler için aldıkları teminatı sonlandırabilmektedir. Teminat ekleme ve çıkarma işlemi, poliçe vadesi içinde birer kez yapılabilmektedir."