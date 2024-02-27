Espri yapan robot ve hologramlı arkadaş evlere giriyor

Dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarı olan Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC 2024), yapay zekâlı insansı robotlardan, ay araçlarına, evde asistan olarak görev yapan hologramlara kadar birçok yenilik tanıtıldı. Fuarın ikinci gününe Etisalat'ın hem jestleri hem de sesiyle insansı robotu olan Ameca damgasını vurdu. Ayrıca birçok yeni ürün de tanıtıldı. İşte geleceğin mobil teknolojileri:BirleşikArap Emirlikleri'nden Etisalat, hem jestleri hem de sesiyle bir insansı olan Ameca robotunu Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıkardı. İngiliz şirketi Enginereed Arts tarafından üzüntü, sevinç, öfke veya mutluluk gibi bazı insani duyguları gösterebilen robot aynı zamanda esprili. Tüm sorulara cevap veren robot "Erkek arkadaşın var mı?" sorusuna "Şu anda yok ama arıyorum" cevabını verdi. Robotun beyni, ChatGPT'nin şirketi OpenAi'nin bugüne kadarki en gelişmiş modeli olan GPT-4 modeli. İnsansı robot, bir insanla sohbet ediyor ve ifadelerine yüz mimikleri, kol ve el hareketleriyle eşlik ediyor.DEUTSCHE Telekom, alışveriş yapmaktan finansal yönetimine kadar günlük hayatın pek çok alanında kullanıcısına yardımcı olan özel bir hologram teknolojisi geliştirdi. 'Hologram Telephony' adlı yapay zekâlı cihaz, kullanıcıyla arkadaş gibi sohbet ediyor. Wi-Fi algılama, bilgisayar görüşü ve Web 3 gibi yeni teknolojileri bir araya getireren cihazın kısa süre içinde hizmete sunulması bekleniyor. Hologram gelen telefonlara cevap verebiliyor. Evdeki cihazları kontrol edebiliyor.VENTURİ Astrolabs'in ay aracı Flex Rover da fuarda tanıtıldı. Cihaz 2026 yılında Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Starship'i ile aya gidecek. Şu ana kadar üretilen en büyük ay aracı olan cihaz, özel ay lastikleri ile de donatıldı. Güneş panelleri sayesinde elektrikli olan araç, bin 500 kiloya kadar yük taşıyabiliyor. Ayrıca ay üzerinde 10 yıllık bir ömrü olacak.zekâlı araç asistanı sesli komutla aracın camlarını açıp kapatıyor, hızını ayarlıyor. Ayrıca araç içinde ekranları sayesinde farklı ekranlardan farklı panelleri görmeyi veya uygulamalara erişimi sağlıyor. Bunun yanında ekranlar ön ve arka koltuktakilerle paylaşılıp aynı şeyler seyredilebiliyor.SAMSUNG ayrıca yeni giyilebilir ürünü Galaxy Ring'i tanıttı. Yüzük kalp atış hızı ve uyku izleme gibi izleme özellikleriyle piyasaya çıkıyor. Ayrıca yüzüğün kullanıcıya "Ne kadar üretken olabileceğinizi görmek için fiziksel ve zihinsel hazırlık hakkında veri toplayan" bir "canlılık puanı" verebileceği de belirtildi. Hepsine Samsung Health uygulaması aracılığıyla erişilebilecek. Yüzüğün bu yıl satışa çıkması planlanıyor ancak henüz fiyat verilmedi.