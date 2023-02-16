Eti Alüminyum’un üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek

Eti Alüminyum AŞ tarafından Konya'da yapılacak olan direkt soğutmalı slab döküm yöntemi ile sıcak ve/veya soğuk haddelenmiş alüminyum yassı mamul üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, başlangıç tarihi 1 Aralık 2022 olan projenin öngörülen sabit yatırım tutarı 3 milyar 10 milyon 545 bin 522 TL olacak.

Yatırımın süresi başlangıç tarihinden itibaren 5 yıl olarak belirlenen projenin öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Proje ile öngörülen ilave istihdam 285, öngörülen nitelikli personel sayısı 45 olarak belirlendi.

Yatırım süresi sonunda 100 bin ton/yıl direkt soğutmalı slab döküm yöntemi ile sıcak ve/veya soğuk haddelenmiş alüminyum yassı mamul üretimi öngörülüyor.

Yatırım için destekler, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi (vergi indirim oranı: %100, yatırıma katkı oranı %85, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100), sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 75.000.000 TL), enerji desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 200.000.000 TL'yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının %50'si) olarak belirlendi.