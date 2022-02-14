Etiket başına 615 TL ceza

KDV indiriminin ardından Maliye
'nin oluşturduğu enflasyonla mücadele timleri de raflarla birlikte alım-satım fiyatlarını karşılayarak indirimin uygulanıp uygulanmadığını denetlemeye başladı. Raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giden ekipler, ürünlerin etiketleriyle kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı. Yazar kasa kontrolü de yapan ekipler, fişlerdeki KDV oranının düşüp düşmediğini kontrol etti. İndirimlerin yansıtılmaması durumunda konu tutanakla ticaret il müdürlüğüne bildiriliyor. Vergi indirimini yansıtmayanlara her etiket için 615 lira ceza, haksız fiyattan 148 bin liraya, haksız ticari uygulamadan 150 bin liraya kadar ceza kesiliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, devletin büyük fedakârlık yaptığını vurgulayarak, "İmalatçı, üretici, tedarikçinin de indirime gitmesini istiyoruz. Tüketici aldığı fişe dikkat etsin. Her dükkâna bir denetimci gidemez, asıl müfettiş vatandaş olmalı" dedi.