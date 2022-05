Ette ithalat lobisi devrede küçük besiciyi kıskaca aldılar

Son iki haftadır et fiyatlarında yüzde 10'un üzerinde yaşanan ani fiyat artışları gözleri bu sektöre çevirdi. Kilogram fiyatı 90 TL olan karkas et, son iki haftada 100 TL'nin üzerine çıktı. Bu durum karşısında önceki gün Et ve Süt Kurumu da piyasayı takip ettiğini ve gerekirse müdahale alımı yapacağını açıkladı. SABAH aniden tırmanışa geçen fiyat hareketinin peşine düştü. Fiyat artışının altından yine ithalat lobisi çıktı.