Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı bir haftada çözülecek

Konut kira artışı oranı üst sınırının yüzde 25 olarak bir yıl daha uzatılacağının açıklanmasının ardından ev sahipleri ile kiracılar arasındaki olası uyuşmazlıklar yeniden gündeme gelirken, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek arabuluculuk sistemi tarafları hızlı, pratik ve ekonomik çözüme ulaştıracak. Hukukçular, ev sahibi ile kiracı arasındaki uyuşmazlıkların, arabuluculuk sistemiyle iki-üç haftada sonuçlanacağını belirtiyor.İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle kiracı ve kiralayan arabulucuya başvurmadan dava açamayacak. Avukat Mehmet Baykurt, "Arabulucunun tarafları uzlaştırma süresi en fazla bir hafta, 10 gün ya da bilemedin 20 gündür ama siz arabuluculukta anlaşamadığınız zaman doğal olarak anlaşmayan taraf mahkemeye başvuracak. Mahkeme süreci de en az 1-2 yıl sürmektedir" dedi. Arabulucu avukat Elçin Bazu da, arabuluculuk sisteminin hem maddi hem zaman tasarrufu sağladığını belirterek, "Arabuluculuk ücretini ödemekten imtina eden kişi yargılama safhasında daha büyük bir masrafa katlanmak zorunda kalacak. Çünkü arabuluculuk sisteminde belki 800-900 lira, belki daha da düşük bir ücret ödeyecekken yargılamada bilirkişi raporu gelecek, harçlar ödenecek, ilam, vekalet ücreti ödenecek, bunlar hesaba katıldığı zaman ciddi bir meblağ ortaya çıkıyor" diye konuştu.