’Evim Yuvan Olsun’ kampanyası başladı! Konutlar sigorta güvencesinde olacak

Afetzedelerin kullanımı için tahsis edilen evlere özel hazırlanan Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası, evde bulunan eşyalar ile bina ve binaya dahil edilecek elektrik, doğalgaz, su saatleri, kombi, uydu anteni, kaloriferler, armatürler ve benzeri binanın ayrılmaz bütünleyici parçaları ve/veya sabit tesisat risklerine karşı güvence sunacak. Türkiye Sigorta, Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası ile belirtilen bu değerler için yangın, yıldırım, infilak, fırtına, duman, sel/su basması, dahili su, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, yer kayması, hava-deniz-kara taşıtları çarpması ve dolu risklerine karşı 25 bin TL'ye kadar bir yıl süreyle teminat sağlayacak.