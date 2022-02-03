Giriş Tarihi: 3.2.2022

Evini dönüştürene 400 bin liralık destek SEDA TABAK

Kentsel dönüşümü hızlandıracak adımlar peş peşe geliyor. Hükümet, faiz destekli kentsel dönüşüm kredilerinin üst limitini iki katına çıkardı. Tutar, güçlendirme için 80 bin TL’den 160 bin liraya, dönüşüm için 200 bin TL’den 400 bin liraya yükseldi