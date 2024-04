Excalıbur dizüstü bilgisayarlarda nisan sonuna kadar %10 bahar indirimi

Oyun tutkunlarına özel fırsatlar sunan Excalibur, Nisan ayının sonuna kadar, casper.com.tr'de geçerli olmak üzere tüm Excalibur dizüstü bilgisayarlarında %10 indirim kampanyası duyurdu.

Güç ve performans, hem oyuncular hem de profesyoneller için olmazsa olmazı oluşturuyor. Rekabet unsurlarının en üst düzeyde olduğu oyun dünyasında, rakiplerini alt etmek isteyen birçok oyunseverin ya da üstün ve kaliteli çıktılar elde etmek isteyen profesyonellerin ihtiyaçlarına uygun bilgisayarları kullanmaları önem taşıyor. Güç ve performansa, trend tasarımlarla ulaşma hayali kuran birçok kullanıcının tercihi olan Excalibur, bahara özel yepyeni bir kampanya duyurdu. Nisan ayının sonuna kadar sürecek kampanya, casper.com.tr'de geçerli olmak üzere tüm Excalibur dizüstü bilgisayarlarda %10 indirim avantajı sunuyor.

Oyuncuların Hayali Son Teknolojiye Sahip Excalibur Dizüstü Bilgisayarlar Şimdi Kampanyada

Oyun dünyası gün geçtikçe rekabetin arttığı bir arenaya dönmüş durumda. Güç ve performanstan vazgeçemeyen oyun tutkunlarının imdadına ise oyun deneyimini artıracak oyuncu bilgisayarları sunan Excalibur yetişiyor. Excalibur, rekabet unsurlarının heyecanla ve aksiyonla harmanlandığı oyunlarda mücadeleleri kazanmak isteyen oyunseverlerin ihtiyaçlarını gaming laptoplarıyla karşılıyor. Özellikle kazanmak için oynayanlara, Intel'in 14. Nesil işlemcisi dahil bir çok işlemcisi ve en yeni RTX 40 serisi NVIDIA ekran kartları ile kişiselleştirilebilen Excalibur laptoplar sahip oldukları üstün performans ile kullanıcılarını bir üst seviyeye taşıyor.

Kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına binlerce konfigürasyon seçeneğiyle cevap veren Excalibur, Nisan sonuna kadar casper.com.tr üzerinden yapılan alışverişlerde %10 indirim fırsatı sağlıyor. Excalibur G911, G870 ve G770 gaming laptop modellerinde geçerli olan %10 indirim avantajından yararlanmak için https://www.casper.com.tr/laptop-oyun-bilgisayari linkini ziyaret edebilirsiniz.

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, bilgisayar ve telefon başta olmak üzere tüm ürünlerinin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor. Üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500.000 telefon üretim kapasitesi mevcut. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı, yerli üretim ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 5 kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.

*İlandır