Excalıbur dizüstü bilgisayarlarda nisan sonuna kadar %10 bahar indirimi

Oyun tutkunlarına özel fırsatlar sunan Excalibur, Nisan ayının sonuna kadar, casper.com.tr'de geçerli olmak üzere tüm Excalibur dizüstü bilgisayarlarında %10 indirim kampanyası duyurdu.

Güç ve performans, hem oyuncular hem de profesyoneller için olmazsa olmazı oluşturuyor. Rekabet unsurlarının en üst düzeyde olduğu oyun dünyasında, rakiplerini alt etmek isteyen birçok oyunseverin ya da üstün ve kaliteli çıktılar elde etmek isteyen profesyonellerin ihtiyaçlarına uygun bilgisayarları kullanmaları önem taşıyor. Güç ve performansa, trend tasarımlarla ulaşma hayali kuran birçok kullanıcının tercihi olan Excalibur, bahara özel yepyeni bir kampanya duyurdu. Nisan ayının sonuna kadar sürecek kampanya, casper.com.tr'de geçerli olmak üzere tüm Excalibur dizüstü bilgisayarlarda %10 indirim avantajı sunuyor.

Oyuncuların Hayali Son Teknolojiye Sahip Excalibur Dizüstü Bilgisayarlar Şimdi Kampanyada

Oyun dünyası gün geçtikçe rekabetin arttığı bir arenaya dönmüş durumda. Güç ve performanstan vazgeçemeyen oyun tutkunlarının imdadına ise oyun deneyimini artıracak oyuncu bilgisayarları sunan Excalibur yetişiyor. Excalibur, rekabet unsurlarının heyecanla ve aksiyonla harmanlandığı oyunlarda mücadeleleri kazanmak isteyen oyunseverlerin ihtiyaçlarını gaming laptoplarıyla karşılıyor. Özellikle kazanmak için oynayanlara, Intel'in 14. Nesil işlemcisi dahil bir çok işlemcisi ve en yeni RTX 40 serisi NVIDIA ekran kartları ile kişiselleştirilebilen Excalibur laptoplar sahip oldukları üstün performans ile kullanıcılarını bir üst seviyeye taşıyor.

Kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına binlerce konfigürasyon seçeneğiyle cevap veren Excalibur, Nisan sonuna kadar casper.com.tr üzerinden yapılan alışverişlerde %10 indirim fırsatı sağlıyor. Excalibur G911, G870 ve G770 gaming laptop modellerinde geçerli olan %10 indirim avantajından yararlanmak için https://www.casper.com.tr/laptop-oyun-bilgisayari linkini ziyaret edebilirsiniz.

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