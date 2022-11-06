Eximbank’tan yeşil dönüşüm sürecine destek

TÜRKİYE İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney, ihracatçıların yeşil mutabakat ve karbon ayak izi gibi konulardaki dönüşümüne destek olmak istediklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde özellikle sürdürülebilirlik temalı düşük maliyetli fonlar temin ederek ihracatçımızın kullanımına sunmaya gayret edeceğiz" dedi. Türkiye'nin 2023 vizyonu ve hedefleri doğrultusunda stratejik dönüşüm programı başlattıklarını anlatan Güney, bu kapsamda önem verdikleri konuların başında sürdürülebilirliğin geldiğini söyledi.