EXPO 2028 Malatya’da yapılacak

19. yüzyılın ortalarından itibaren düzenlenen, Olimpiyatlar ve Dünya Kupaları gibi prestijli uluslararası etkinlikler arasında yer alan EXPO'nun, Hollanda'nın Amsterdam şehrinde düzenlenen 74'üncü genel kurulu sonrasında EXPO 2028'in Malatya'da yapılacağı açıklanması Malatya'da büyük bir heyecan yaşattı.
40 ÜLKEDE KATILIM SAĞLAYACAK
1960 yılından itibaren Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) sorumluluğu altında düzenlenmekte olan EXPO, Cumhuriyet tarihi boyunca Doğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirilecek olan en büyük proje.
2028 YILINDA EXPO MALATYA'DA YAPILACAK
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptığı açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, 2028 yılında bir EXPO'ya ev sahipliği yapmak için Malatya şehrini bir aday şehir olarak sunmaktan mutluluk duyuyorum. Malatya kadim kültürlerin başkenti, medeniyetlerin vazgeçilmez durağı şehrimiz 800 binden fazla kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Anadolu topraklarının doğusunda, bereketli Mezopotamya coğrafyasının kuzeyinde yer alan Malatya 7 bin yıllık tarihi ile binlerce yıllık Anadolu ve Mezopotamya kültürlerinin cisimleşmiş haliydi" diye konuştu.