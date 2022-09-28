EXPO 2028 Malatya’da yapılacak

2028 YILINDA EXPO MALATYA'DA YAPILACAK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptığı açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, 2028 yılında bir EXPO'ya ev sahipliği yapmak için Malatya şehrini bir aday şehir olarak sunmaktan mutluluk duyuyorum. Malatya kadim kültürlerin başkenti, medeniyetlerin vazgeçilmez durağı şehrimiz 800 binden fazla kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Anadolu topraklarının doğusunda, bereketli Mezopotamya coğrafyasının kuzeyinde yer alan Malatya 7 bin yıllık tarihi ile binlerce yıllık Anadolu ve Mezopotamya kültürlerinin cisimleşmiş haliydi" diye konuştu.