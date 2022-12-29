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Giriş Tarihi: 29.12.2022 20:10 Son Güncelleme: 29.12.2022 20:21

SON DAKİKA! EYT meclise ne zaman gelecek? Bakan Bilgin'den flaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar açıklaması

Son dakika EYT haberi… Yıllardır gündemde olan EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorunu kökten çözüldü. Tarihi emeklilik reformunu açıklayan Başkan Erdoğan, EYT'de yaş sınırı olmadığının müjdesini verdi. Peki, EYT’liler ilk emekli maaşlarını ne zaman alacak? EYT kimleri kapsıyor? Sözleşmeli personele kadro çalışması ne zaman Meclis'e gelecek? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tüm merak edilen soruları yanıtlıyor…

SON DAKİKA! EYT meclise ne zaman gelecek? Bakan Bilgin’den flaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar açıklaması

Son dakika haberi... Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi için müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Yıllardır gündemde olan EYT'de yaş sınırı tamamen kalktı.

Peki EYT'liler ilk emekli maaşlarını ne zaman alacak?, EYT kimleri kapsıyor?, EYT ne zaman yürürlüğe girecek?

Tarihi emeklilik reformu sonrası akıllara gelen birçok soruyu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında yanıtlıyor…

EYT MECLİSE NE ZAMAN GELECEK?

İşte Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz. Üzerimize düşen görev sorumluluğunu tamamladık.

23 senelik bir problem bu. 8 Eylül 1999 yılından önce çalışmaya başlayanları kapsayan bir durum bu. Türkiye'de ortalama bir emeklinin en az 3 kişi tarafından emeklilik primleriyle finanse edilmesi lazım.

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SON DAKİKA! EYT meclise ne zaman gelecek? Bakan Bilgin'den flaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar açıklaması
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