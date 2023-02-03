EYT’lilerin ortalama maaşı 8,733

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik yasa teklifi 12 saatlik komisyon görüşmesinin ardından kabul edildi. EYT'lilerin ortalama emekli aylığı 8 bin 733 lira olacak. EYT yasa teklifi gelecek hafta salı Günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. İmzadan çıkmasının ardından Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek. Şubatta başvuranlar ilk aylıklarını 1 Mart'ta alacak. Teknik nedenden dolayı ödemelerde gecikme olsa dahi hak kaybı söz konusu olmayacak, bir önceki ay toplu olarak alınacak. Milyonların heyecanla beklediği EYT'de sıcak gelişmeler ve merak edilen önemli başlıklar şöyle:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT'de yaş kısıtı olmayacağı yönündeki açıklamasının ardından 28 Aralık akşamından 31 Aralık tarihine kadar 1 milyon 100 bin kişi askerlik, doğum gibi hizmet borçlanması için SGK'ya başvurdu.Borçlanma talebinde bulunulan tutar 44 milyar liraya ulaştı, ödemeler şubat ayı sonuna doğru gerçekleştirilecek. Aralık ayında başvuranlar 1 Ocak'tan sonraki yüzde 54'lük artıştan etkilenmeyecek.Emeklilikte tüm başvuruların e-Devlet üzerinden yapılması konusunda hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar sosyal güvenlik merkezlerine gitmeden evinden, işyerinden emeklilik başvurusu yapabilecek. E-Devlet şifresi olmayanlar PTT merkezlerinden şifre alarak başvurabilecek. Başvuruların dijital ortamda yapılması durumunda SGK çalışanlarının da iş yükü azalacak. Hizmet birleştirmesi, borçlanmaların hizmete yansıtılması gibi bütün işlemler internetten takip edilebilecek. Meclis Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, EYT'lilerden, emeklilik başvurularını e-Devlet üzerinden yapmaları çağrısında bulundu.Emekli olduktan sonra aynı işyerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için yüzde 5 (işçi başına 500 lira) destek verilecek. İşveren tarafı teknik nedenlerden dolayı işlemlerin daha uzun sürebileceğini belirterek 10 günlük sürenin uzatılmasını istedi. Komisyonda sürenin bir ay daha uzatılması görüşü ağırlık kazanırken değişikliğin Genel Kurul aşamasında yapılması bekleniyor. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışma, emekli ve yaşlılık aylığı bağlananlara aylıkları kesilmeden çalışma imkânı veren bir uygulama olacak. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.SGK'nın hazırladığı etki analizine göre EYT kapsamında hemen emekli olabilecek 1.7 milyon kişinin 1.4 milyonu aktif çalışma hayatında yer alıyor. Banka sandıkları da birer sosyal güvenlik kuruluşu olarak hizmet verdiği için bunların da kamu sosyal güvenlik sistemine benzer şekilde düzenlemeden etkilenmesi bekleniyor.İlk etapta emekli olabilecek 2 milyon 246 bin EYT'linin cinsiyet dağılımı şöyle; SSK'lı 279 bin 261 kadın, 1 milyon 382 bin 340 erkek. Bağ- Kur'lu olanlar; 10 bin 645 kadın, 77 bin 981 erkek. Emekli Sandığı kapsamında kamuda çalışanlara baktığımızda 187 bin 933 kadın, 308 bin 218 erkek.Yasa teklifi görüşmelerinde komisyona bilgi veren SGK Başkanı Kürşad Arat, aylık bağlama oranında bir değişiklik olmayacağının belirterek, "Asgari emekli maaşı 5 bin 500 lira. Mevcut sistemde prim ödeme gün sayısına, hizmet yılına, çalıştığı sigorta koluna ve kazancına göre herkese ayrı maaş bağlanabiliyor, kişi bazında değişiyor" dedi. EYT'lilerin emeklilik işlemlerinin ne kadar sürede tamamlanacağı konusuna da açıklık getiren Arat, "Talepleri alıp en hızlı şekilde sisteme sokacağız" dedi.Teklif sahiplerinden AK Partili Uğur Aydemir, milletvekillerinin EYT'lilerin emekli aylıklarının ne kadar olacağına ilişkin sorularını yanıtladı. Aydemir, ortalama emekli aylığının SSK'lılarda 7 bin 797 lira, Bağ-Kur'lularda 5 bin 811 lira, Emekli Sandığı iştirakçilerinde ise 12 bin 389 lira olacağını anlattı. Aydemir, ortalama aylığın da 8 bin 733 TL olacağını belirtti.