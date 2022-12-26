Fabrika gibi okul! 2023 ciro hedefi 10 milyon lira

'350 DÖNÜM ALANDA EKİM FAALİYETLERİMİZ VAR'

Okulda 5 alanda eğitim ve öğretim yaptıklarını belirten Hamidiye Mesleki ve Teknik Lisesi Müdür Başyardımcısı Nevin Günlemeç Kurutaş, "Bu alanlarımızda eğitimlerimiz devam ediyor ama aynı zamanda bizim farklı olarak yaptığımız üretim faaliyetlerimiz var. Tüm alanlarımızın üretim faaliyetleri öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Mesela tarım alanında şu an 350 dönüm arazide tam zamanlı ekim faaliyetlerimiz var. Mevsim gereği lahanalarımız, kerevizimiz, rokamız, marulumuz, soğanımız ekili. Tüm sebzeleri ekiyoruz. Aynı zamanda mevsiminde arpa, yulaf ekiyoruz. Ayrıca seralarımızda süs bitkileri ekimi yapıyoruz. Hayvan sağlığı bölümüne baktığımızda kanatlı grubumuzda günlük yaklaşık 2 bin 500 yumurta üretimimiz var. Bursa'nın yerel firmalarının marketlerinde satılan yumurtalarımız var" ifadelerini kullandı.

'ÖZÜMÜZE DÖNDÜK'

Sanılanın aksine verilen eğitimin sıra dışı olmadığını savunan Kurutaş, "Olması gereken bu. Biz özümüze döndük diyebiliriz. 1891'de kurulurkenki hedefine döndük. Burası, eğitim, aynı zamanda üretim merkezi olarak konumlandırılmış. Bursa'nın merkezinde bir alandı. Biz özümüze döndük, eskiye döndük. Hedefimiz bunu canlandırmak. Yani eğitirken, ülke ekonomisine de destek sağlamak. Bu çocuklar alanında, konumunda, tarlada öğrensinler. Akıllı tahtada tarımı öğrenmesinler. Hem doğayı sevsinler hem işini yaparak yaşayarak öğrensinler istiyoruz. Bu arada da ülke ekonomisine katkı sağlasınlar, üretsinler. Buradaki arazide üretsinler, satsınlar. Hem girişimciliği öğrensinler hem üretimi öğrensinler. Hepsini bir arada sağlamaya çalışıyoruz. Sıra dışı değil, olması gerekeni yapmaya çalışıyoruz" dedi.