Facebook 11 bin kişiyi işten çıkaracak

Teknoloji dünyasında işten çıkarmalar bitmiyor. Facebook'un çatı kuruluşu Meta, toplam işgücünün yüzde 13'üne denk olan 11 binden fazla kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg ayrıca, yeni işe alımları 2023'ün birinci çeyreğine kadar durduracaklarını da belirtti. Açıklamada, gelecek aylarda daha fazla maliyet azaltıcı tedbirlerin alınabileceği de belirtildi. Verdiği karar nedeniyle çalışanlarından özür dileyen Zuckerberg, işten çıkarma kararına neden olarak şirket gelirlerindeki düşüşü gösterdi. Zuckerberg, şirket çalışanlarına yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı: "Bugün Meta'nın tarihinde yaptığımız en zor değişikliklerden bazılarını paylaşıyorum. Ekip sayımızın yaklaşık yüzde 13 oranında küçültmesine ve 11 binden fazla yetenekli çalışanımızın gitmesine karar verdim. Bu kararların ve buraya nasıl geldiğimizin hesabını vermek istiyorum. Bunun herkes için zor olduğunu biliyorum ve özellikle bu durumdan etkilenenler adına üzgünüm."