Fahiş fiyatlara karşı Maliye sahaya iniyor

Hazine ve Maliye
Bakanı Nureddin Nebati
, fahiş fiyatlarla mücadele için sahaya ineceklerini belirterek, "Yarından (bugün) itibaren biz sahadayız. Yanlış yapan bizi hisseder. Hazine ve Maliye'nin Maliye tarafı sahaya inerse fena iner. Şimdi eylem zamanı" dedi. Nebati, katıldığı canlı TV yayınında ayrıca şunları söyledi:
Kur korumalı sisteme katılım 59.8 milyar TL. Bireysellerin döviz mevduatı 169 milyar dolardan 162 milyar dolara düşmüş durumda.
Kamu otoritesini hissetmediğiniz anda o ülke çöker. Fahiş işi yapanlar tespit edilmiş durumda. Zannediyorlar ki Ticaret Bakanlığı
'nın kestiği ufak bir cezayla kurtulacak, hayır. Bundan sonra Maliye bu işin içine girer. Vergi incelemesinden tutun da diğer her türlü enstrümanın kullanılacağı alan oluşturulmuş demektir bu.
ÇOK SERT MÜCADELE
Köpük kalktıysa sen de oradaki uygun köpüğü kaldır diyoruz. İhbarları değerlendireceğiz artık. Bu çok sert bir mücadele yöntemi. Fiyat artışlarına yönelik çok sert bir mücadele yöntemi yarından (bugün) itibaren başlıyor.
Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Keyfimiz yerinde. Her şey kontrol altında..
İŞİMİZE HAKİMİZ
20 Aralık
gecesi dolaylı, dolaysız hiçbir şekilde müdahalede bulunmadık. Bir siyasal iktidar, seçime 1.5 yıl var, seçime giderken dövizi yükseltmeyi göze alır mı?
Zarar eden bütün vatandaşlara açık ve net çağrıda bulunuyorum, kim ki Twitter
'da, sosyal medyada, basın toplantısında, grup toplantısında size 'Döviz gidiyor, tedbir alın ve adımlarınızı atın' diyorsa dava açın. Bunlar sizi yanlış yere yönlendirdiler. Dava açın adalet de var bakalım ne oluyor?
Çok net şekilde işimize hakimiz. 2023'e girerken enflasyon diye bir olgu kalmayacak.