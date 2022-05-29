Fahiş kiralara karşı 5 öneri

HÜKÜMET, kiralardaki artışların ardından hem kiracıları hem de ev sahiplerini koruyan düzenleme için harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, fahiş kiralara karşı kiracıların haklarını koruyacak düzenlemeler için sektör temsilcilerinden de görüş istedi. Sektörden, TÜFE 12 aylık değişim oranının sabit tutulması, bölge kira rayici belirlenmesi, ofis alanları konuta dönüştürülmesi, TOKİ'nin kiralama eksenli sosyal konut üretmesi ve kira sınırlaması çalışmasının geçici olması önerisi geldi. Yüksek kira artışının önüne geçmek için Bakanlıkla önerilerini paylaşan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, "Kira sınırlaması çalışması geçici olmalıdır, kalıcı düzenleme mal sahipleri içinde ciddi sorun oluşturabilir. TÜFE 12 aylık değişim oranı sabit oranda tutulabilir. Bölge kira rayici belirlenebilir. Kiralama şartlı olmak ve TC vatandaşlarına kiraya verilmesi şartı ile ofis alanları konuta dönüştürülerek 25 bin konut üretilebilir. TOKİ kiralama eksenli sosyal konut üretmelidir" dedi.