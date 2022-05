Fahiş kiraya düzenleme 10 gün içinde açıklanacak

Son dönemde artan kira fiyatlarına dur demek için tam gaz çalışan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Ticaret bakanlıkları önceki gün kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda masaya yatırılan konularla ilgili ilk açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. AHaber'de yayınlanan Melih Altınok'la Sebep Sonuç programına konuk olan Bakan Kurum, kira fiyatartışlarıyla ilgili düzenlemenin 10-15 gün içinde tamamlanıp hayata geçirileceğini belirterek, düzenlemenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi.Dört bakanlık olarak ortak bir çalışma yürüttüklerini belirten Bakan Kurum, "Ne konut sahibini ne de kiracıyı mağdur etmeyecek bir düzenleme yapacağız ancak fırsatçılığa hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. En kısa zamanda çalışma tamamlanacak ve fahiş artışları yapanlarla ilgili, sadece kira değil konut fiyatlarında da olağan üstü bir artış söz konusuysa bununla ilgili denetimlerimiz devam ediyor" dedi. Borçlar Kanunu'na göre kira güncellemesinin 5 yılda bir yapılacağının altını çizen Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Tüfe oranı kira artışında tavan fiyattır. Vatandaş olarak da bize düşen kanunlara uymaktır. Bunun dışında yapılan her güncelleme yasalara aykırı olduğu için kiracının yasal sürece başvurma hakkı vardır. Son dönemde yaşanan artışlarla alakalı bazı fırsatçılar da ortaya çıktı. Tüfe oranında yapılması gereken zam, yüzde 100 oranında yapılıyor. Bu noktada takibi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret bakanlığı yapıyor. Vatandaşın bu noktada şikayeti varsa eğer ilgili bakanlıklara şikayetini yaparak, hukuki süreci başlatabilir."Siyasi manipülasyonların Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi gibi İstanbul'un hak ettiği bir değerin önüne geçmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle pazar günü yapacağımız fidan dikim töreni için hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz. Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçemiz, 145 bin 300 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek, İstanbul'un akciğeri olacak. 2023 yılı içerisinde, Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimizin hizmetine açacağız" diye konuştu. Atatürk Havalimanı millet bahçesinin imara asla açılmayacağının altını çizen Bakan Kurum, "Buraya hiçbir konut inşa edilmeyecek. Ticari hiçbir ünite kurulmayacak. Tüm binalar korunup yeniden yapılacak" dedi.Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yeni sosyal konut projelerinin başlatılacağının müjdesini verdiğini hatırlatan Bakan Kurum, "TOKİ Başkanlığımız, bu kapsamda çalışmalarını başlattılar. Şu an 81 ilimizde alan belirleme, projelendirme, konut sayısı belirleme gibi sahada etüt çalışmalarımızı başlattık. İnşallah ağustos ayında planlarımızı tamamlayacak ve yeni bir sosyal konut kampanyası başlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ağustos ayından sonra milletimizle yeni bir müjde da paylaşacaklar" diye konuştu.TÜRKİYE'DEKİkonut fiyatlarındaki artışın yabancılardan kaynaklandığı iddiasına da açıklık getiren Bakan Kurum, "Geçtiğimiz yıl el değiştiren 1.5 milyon konutun sadece yüzde 3-4'ü yabancılara yapılan konut satışları olarak gerçekleşti. Dolayısıyla yabancıların aldığı konutların Türkiye'de konut fiyatlarını etkilediği iddiası doğru değildir. Son beş yılda yabancılara konut satışı 40-50 bin bandını aşmamıştır. Son bir iki yıla baktığımızda konut fiyatlarının arttığını, ama yabancıya konut satışlarında belirgin bir artış görmüyoruz. Bu da maliyetin arttığının ispatıdır. 100 evin, 3'ünü yabancılar aldı diye fiyatların arttığını söylemek iktisat bilmemektir, piyasa bilmemektir, sektörü tanımamaktır" şeklinde konuştu.SALDAGölü ile ilgili son günlerde medyada çıkan doğal yapısının inşaatlar nedeniyle bozulduğu iddiasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Medyada paylaşılan görüntülerdeki yer bataklık değil. Mevsim normalleri çerçevesinde su çekilmiş. Malum şu an bahar aylarındayız. Her yerde polenler uçuşuyor. Sarı çamur görüntüsü de gölü besleyen gözelerden sızan suların üzerine ormanlardan, sazlıklardan çıkan polenlerin rüzgârla taşınmasından kaynaklı. Çevresindeki akarsular gölü beslemeye devam ediyor. Bu sayede buharlaşma oranının yüksek olmasına rağmen Salda Gölü'nün su seviyesi ocak ayından bugüne kadar 5 santim yükseldi. Salda Gölü ve bölgesinin, kireç taşı benzeri karstik oluşumlara sahip olması yağışla gelen suyun daha alt tabakalara inmesinde ve yer altı su seviyesinin yükselmesinde etkili oluyor. Bu görüntülerin tek bir cevabı var o da budur. Salda'nın suyunu, kumunu gözümüz gibi koruyoruz. Ve Salda'ya zarar verecek herhangi bir işleme asla izin vermiyoruz." Marmara denizinde meydana gelen müsilaja sebep olan etkenlerden birinin iklim değişikliği olduğuna da vurgu yapan Bakan Kurum, an itibarıyla yüzeyde veya dipte müsilaj olmadığının altını çizdi.