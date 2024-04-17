Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Fahri trafik müfettişinin cezası iptal edildi
Giriş Tarihi: 17.4.2024 12:47

Fahri trafik müfettişinin cezası iptal edildi

Fahri trafik müfettişinin kestiği ceza, tutanakta kabahatin nasıl işlendiğinin yer ve zaman gösterilerek açıklanmaması ve denetime elverişli olmaması nedeniyle iptal edildi.

AA
Fahri trafik müfettişinin cezası iptal edildi

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince, fahri trafik müfettişinin, yayaya yol vermediği gerekçesiyle bir sürücüye yazdığı trafik cezası, "tutanakta kabahatin nasıl işlendiğinin yer ve zaman gösterilerek açıklanmaması ve denetime elverişli olmaması" nedeniyle iptal edildi. Buna göre C.K. adlı sürücüye trafik ışığı bulunmayan yaya geçidinde yayaya yol vermediği gerekçesiyle Karayolları Trafik Kanunu'nun 74/B maddesi uyarınca fahri trafik müfettişi tarafından 1979 lira idari para cezası kesildi.

Sürücü, cezaya avukatı Aykut Özdemir aracılığıyla itirazda bulundu. Avukat itiraz dilekçesinde, müvekkilinin ihlalini destekleyecek herhangi bir delil veya fotoğraf bulunmadığına dikkati çekti.

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, başvuru sonucunda cezanın iptaline karar verdi.

Mahkemenin kararında, Kabahatler Kanunu'nun 25. maddesine göre, idari yaptırım kararı verilmesini gerektiren fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller ile işlendiği yer ve zaman gösterilerek kabahatin açıklanmasının zorunlu olduğuna işaret edildi.

Kararda, incelenen olayda ise bu bilgelere ilişkin denetime elverişli tespit ve açıklama bulunmadığı kaydedilerek, "kabahat ihlali iddiasının denetlenebilir durumda olmadığı, tutanağın hukuka aykırı olarak düzenlendiği" belirtildi ve bu sebeple idari para cezasının iptaline karar verildiği bildirildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Fahri trafik müfettişinin cezası iptal edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA