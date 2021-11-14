Faiz 1 yılın dibine geriledi ticari kredi artışı 3’e katlandı

YILIN ikinci çeyreğindeki yüzde 21.7'lik büyümenin üçte birini tek başına sağlayan ve yatırım iştahı 10 yılın en yüksek seviyesine çıkan reel sektör, Merkez Bankası
'nın art arda gerçekleştirdiği faiz indirimleri ile birlikte tekrar gaza bastı. Merkez Bankası'nın eylül ve ekim aylarında yaptığı 3 puanlık faiz indiriminin ardından, kredi faizlerinde yaşanan gevşeme, reel sektörü cesaretlendirdi.
TİCARİ KREDİDE FAİZ İNDİ
Merkez Bankası verilerine göre faiz indirimi öncesi yüzde 20.45 olan ticari kredi faizleri, 5 Kasım itibarıyla yüzde 18.53 ile 11 Aralık 2020
'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Aynı dönemde mevduat faizleri de yüzde 17.86'dan 15.52'ye kadar geriledi. Para Politikası Kurulu
karar metinlerinde Merkez Bankası'nın da dikkat çektiği ticari kredilerdeki daralma, faiz indirimleri ile birlikte tekrar canlandı.
2 AYDA 90 MİLYAR TL
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
'nun (BDDK) verilerine göre, bankaların 24 Eylül'de 1 trilyon 644 milyar lira olan ticari kredi hacmi, 5 Kasım itibarıyla 1 trilyon 733 milyar liraya çıktı. Ticari kredilerde 1.5 ayda yaşanan artış 89 milyar lira oldu. Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi öncesindeki 1.5 aylık dönemde TL ticari kredi hacmindeki artış 33 milyar lirada kalmıştı.