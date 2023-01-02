Faiz 1’in altına iniyor: Yüzyılın kampanyası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ortak çalıştığı orta gelirler için hazırlanan konut kampanyasının detayları çarşamba günü Ankara'da açıklanacak. Orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için hazırlanan kampanyanın 'Yüzyılın Kampanyası' olarak tanıtılması bekleniyor.Konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altında inmesi ve gelire göre kademeli olması planlıyor. Edinilen bilgilere göre, ilk kez ev alacak vatandaşlara ek avantajlar da sağlanacak. Faizin yüzde 0.99'un altına indirilmesi hedefleniyor. Bakanlıklar illere göre gelir skalaları belirledi. Hane geliri belli bir düzeyin altında olanlar ve hiç evi olmayanlar kampanyaya başvuracak. Vade 15 yıl olması bekleniyor.Sosyal konutta olduğu gibi yeni kampanyada da gelir şartı getirileceği belirtildi. İstanbul ve diğer iller için belirlenen hane gelirini aşmayanların kampanyaya dahil edilmesi planlanıyor. Böylece yatırımcıların değil, gerçekten ihtiyaç sahibi olanların getirilecek imkânlardan faydalanması sağlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kampanya ticari bir araç olmayacak, barınma ihtiyacına çözüm sunacak. Yani biri 'kampanya şartları güzel, ev alıp satıp kazanayım' diyemeyecek. Hem yükleniciler hem de bankalarımız aracılığı ile en iyi şartları sunacağız" ifadelerini kullanmıştı.Dar gelirli aileler için başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kampanyası "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura çekimleri devam ediyor. Dün Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yapılacak 800 konut için hak sahipleri belirlenirken, Ankara 15. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde isminin çıkmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Sevim Genççınar, kiracı olarak oturduğu evininin satıldığını anlatarak, "6 yıldır kirada oturuyorduk. Ev sahibimiz sattı başka birine. Biz de 6 ay sonra çıkacaktık" diye konuştu. Genççınar, kirada oturan herkesin ev sahibi olması için dua ettiğini belirterek, "Allah duamı kabul etti. Çok mutluyum. Evin çıkacağını hissediyordum ve dua ediyordum. Evi olmayanlar, kirada oturanlar geç kalmasınlar gelsinler başvursunlar, herkese nasip olsun" ifadelerini kullandı. Başkent'teki 18 bin 450 hak sahibini belirlemek için gerçekleştirilecek kura çekimleri 12 Ocak'a kadar n devam edecek.Bugün Ayaş 4. Etapta 300, Şereflikoçhisar'da 311, Çamlıdere 2. Etapta 100, Bala 3. Etapta 160, Beypazarı'nda 150, Evren'nde 150 ve Nallıhan Çayırhan'da 100 konut, 4-5 Ocak'ta Etimesgut Ballıkuyumcu'da 3 bin 800 konut, 6-8 Ocak'ta Sincan Yenipeçenek'te 4 bin 800 konut, 9 Ocak'ta Sincan Saraycık'ta 1626 konut, 10 Ocak'ta Gölbaşı Gerder'de 1.545 konut, 11-12 Ocak'ta ise Mamak'ta 3 bin 645 konutun kurası çekilecek. Ayrıca Haymana ilçesinde 200 konut için kura çekimi yapılacak.