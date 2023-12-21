Faiz artırımında sona geliniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz oranı 2.5 puan artırırken, parasal sıkılaştırma adımlarını "en kısa zamanda" tamamlamayı planladığı mesajını verdi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40'tan 42.5'e yükseltilmesine karar verdi.PPK sonrası yapılan açıklamada, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığına dikkat çekilerek, "Dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk Lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin güçlenerek artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmektedir" denildi.Kurulun, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlattığı belirtildi. Kurulun, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüğü, fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceğinin değerlendirildiği ifade edildi. Analistler, Merkez Bankası'nın önümüzdeki ay son faiz artırımını 2.5 puanla yapmasını ve enflasyonun seyrini izleyerek yılın ikinci yarısından itibaren faiz indirimlerine başlamasını bekliyor.TCMB dün faiz artırırken, 3 önemli düzenlemeyi de yürürlüğe aldı. Merkez Bankası kredi kartı azami faiz ve üye iş yeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik referans orana 3.11 üst sınırını getirdi. Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye iş yeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacak. MB ayrıca, kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası (TL) depo alım ihaleleri düzenleneceğini duyurdu. Ayrıca, sadeleşme kapsamında yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranı yüzde 4'e indirilecek. TCMB'den yapılan açıklamada, 29 Aralık 2023 tarihinde sonlanacak olan kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulamanın 6 ay süre ile uzatılacağı belirtildi. Deprem bölgesine kullandırılan kredilerin menkul kıymet tesis uygulamasından muafiyetine yönelik hususların da Haziran 2024'e kadar devam edeceği açıklandı.TÜRKİYE'YE yönelik yabancı ilgisinin artmasının etkisiyle Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde kasım ortasında başlayan artış hız kesmeden devam ediyor. TCMB'nin toplam rezervleri, 15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 154 milyon dolar artışla 142 milyar 528 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 15 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 890 milyon dolar artışla 95.4 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 47.1 milyar dolara çıktı. Toplam rezervlerde mayıs sonundan 15 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 44 milyar 70 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 44.8'e karşılık geldi.1-8 ARALIKhaftasında hisse senedi ile tahvil-bono piyasasına 1 milyar 453 milyar dolarlık net giriş gerçekleşirken, bu eğilim 8-15 Aralık haftasında da devam etti. Söz konusu haftada yabancılar 396 milyon dolarlık hisse senedi, 180.9 milyon dolarlık tahvil-bono alımı gerçekleştirdi. 27 Ekim-15 Aralık tarihleri arasında hisse senedinde 2 milyar 458 milyon dolarlık, tahvil-bonoya ise, ters repo ve teminat da dahil, 3 milyar 393 milyon dolarlık net yabancı alımı oldu.